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Пантеон 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Пантеон
Киноафиша Сериалы Пантеон Сезоны Сезон 2

Pantheon
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пантеон»

Во 2-м сезоне сериала «Пантеон» продолжаются захватывающие приключения школьницы по имени Мэдди, которая столкнулась с издевательством со стороны сверстников. Но ее жизнь изменилась после того, как ей написал загадочный аноним в сети. Напомним, в финале предыдущего сезона Каспиан отчаянно искал новую жизнь, Сверхдержавы пытались наверстать упущенное, а Лори и Чанда обсуждают вещи, которые могут навсегда изменить мир. Каспиан взял на себя ответственность за случившееся в США, пока Чанда организовывает новое восстание. Дэвид вступил в битву. В новом сезоне герои продолжат свой непростой путь.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Пантеон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Боги умерли не напрасно The Gods Have Not Died In Vain
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2023
Целостность трещины Crack Integrity
Сезон 2 Серия 2
15 октября 2023
Джои Купэ Joey Coupet
Сезон 2 Серия 3
15 октября 2023
Оливия и Фархад Olivia & Farhad
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2023
Яир Yair
Сезон 2 Серия 5
15 октября 2023
Апокалипсис Apokalypsis
Сезон 2 Серия 6
15 октября 2023
Грядущий мир The World To Come
Сезон 2 Серия 7
15 октября 2023
Глубокое время Deep Time
Сезон 2 Серия 8
15 октября 2023
График выхода всех сериалов
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