В 1 сезоне сериала «Пантеон» Мэдди сталкивается с буллингом в школе и внезапно находит поддержку в лице незнакомца из Всемирной паутины. Вскоре оказывается, что в роли союзника выступает ее отец Дэвид, который некоторое время назад ушел из жизни. Мужчина стал участником экспериментальной программы сканирования мозга. Его сознание было загружено в облако и начало существовать автономно от обладателя даже после его смерти. Дэвид стал первым представителем нового типа существа, однако он не будет единственным. Вскоре становится известно, что речь идет о большом заговоре, который может спровоцировать очередную мировую войну.