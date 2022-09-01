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Пантеон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пантеон
Киноафиша Сериалы Пантеон Сезоны Сезон 1

Pantheon
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пантеон»

В 1 сезоне сериала «Пантеон» Мэдди сталкивается с буллингом в школе и внезапно находит поддержку в лице незнакомца из Всемирной паутины. Вскоре оказывается, что в роли союзника выступает ее отец Дэвид, который некоторое время назад ушел из жизни. Мужчина стал участником экспериментальной программы сканирования мозга. Его сознание было загружено в облако и начало существовать автономно от обладателя даже после его смерти. Дэвид стал первым представителем нового типа существа, однако он не будет единственным. Вскоре становится известно, что речь идет о большом заговоре, который может спровоцировать очередную мировую войну.

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пантеон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пантеон Pantheon
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2022
Циклы Cycles
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2022
Царствование зимы Reign of Winter
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2022
Боги не будут прикованы The Gods Will Not Be Chained
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Нулевое оцепенение Zero Daze
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2022
Вы, должно быть, Каспиан You Must Be Caspian
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2022
Мы - это вы We Are You
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2022
Боги не будут убиты The Gods Will Not Be Slain
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
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