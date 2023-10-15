Во 2-м сезоне сериала «Пантеон» продолжаются захватывающие приключения школьницы по имени Мэдди, которая столкнулась с издевательством со стороны сверстников. Но ее жизнь изменилась после того, как ей написал загадочный аноним в сети. Напомним, в финале предыдущего сезона Каспиан отчаянно искал новую жизнь, Сверхдержавы пытались наверстать упущенное, а Лори и Чанда обсуждают вещи, которые могут навсегда изменить мир. Каспиан взял на себя ответственность за случившееся в США, пока Чанда организовывает новое восстание. Дэвид вступил в битву. В новом сезоне герои продолжат свой непростой путь.