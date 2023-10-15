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Pantheon season 2 watch online

Pantheon season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Pantheon Seasons Season 2
Pantheon
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 36 minutes
"Pantheon" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Пантеон» продолжаются захватывающие приключения школьницы по имени Мэдди, которая столкнулась с издевательством со стороны сверстников. Но ее жизнь изменилась после того, как ей написал загадочный аноним в сети. Напомним, в финале предыдущего сезона Каспиан отчаянно искал новую жизнь, Сверхдержавы пытались наверстать упущенное, а Лори и Чанда обсуждают вещи, которые могут навсегда изменить мир. Каспиан взял на себя ответственность за случившееся в США, пока Чанда организовывает новое восстание. Дэвид вступил в битву. В новом сезоне герои продолжат свой непростой путь.

Series rating

8.3
Rate 13 votes
8.5 IMDb

"Pantheon" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Gods Have Not Died In Vain
Season 2 Episode 1
15 October 2023
Crack Integrity
Season 2 Episode 2
15 October 2023
Joey Coupet
Season 2 Episode 3
15 October 2023
Olivia & Farhad
Season 2 Episode 4
15 October 2023
Yair
Season 2 Episode 5
15 October 2023
Apokalypsis
Season 2 Episode 6
15 October 2023
The World To Come
Season 2 Episode 7
15 October 2023
Deep Time
Season 2 Episode 8
15 October 2023
TV series release schedule
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