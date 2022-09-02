Действие происходит в вымышленном испанском городе Салабаррия. Жизнь Амайи, по ее мнению, не удалась. Ночью она прощается со своей жизнью в Барселоне, где у нее есть друзья, и отправляется жить к своей матери в город, где ничего никогда не происходит. Вскоре Амайя узнает то, что может перевернуть ее жизнь с ног на голову... Возможно, она унаследовала способности своей бабушки – женщины, которую она никогда не видела, но за которой закрепилась репутация единственной настоящей ведьмы, когда-либо живущей в этом городе.