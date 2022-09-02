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Киноафиша Сериалы В тебе нет ничего особенного

В тебе нет ничего особенного (2022 - …)

Tú no eres especial 16+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Действие происходит в вымышленном испанском городе Салабаррия. Жизнь Амайи, по ее мнению, не удалась. Ночью она прощается со своей жизнью в Барселоне, где у нее есть друзья, и отправляется жить к своей матери в город, где ничего никогда не происходит. Вскоре Амайя узнает то, что может перевернуть ее жизнь с ног на голову... Возможно, она унаследовала способности своей бабушки – женщины, которую она никогда не видела, но за которой закрепилась репутация единственной настоящей ведьмы, когда-либо живущей в этом городе.

В тебе нет ничего особенного - трейлер
В тебе нет ничего особенного
трейлер
В ролях
В ролях
Элиа Галера
Оскар де ла Фуэнте
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «В тебе нет ничего особенного»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
В тебе нет ничего особенного - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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