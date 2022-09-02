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В тебе нет ничего особенного 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В тебе нет ничего особенного
Киноафиша Сериалы В тебе нет ничего особенного Сезоны Сезон 1

Tú no eres especial 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «В тебе нет ничего особенного»

В 1 сезоне сериала «В тебе нет ничего особенного» в центре событий оказывается шестнадцатилетняя девушка по имени Амайя, которая живет в Барселоне своей налаженной жизнью, проводит время со сверстниками и занимается учебой. Все меняется, когда ей приходится уехать со своей матерью в небольшой город Салабаррия. Девушка расстроена, ведь там ужасно скучно. Однако Амайя ошибается. Когда она узнает прошлое своей бабушки, считавшейся единственной ведьмой, когда-либо существовавшей в городе, и понимает, что могла перенять ее способности, жизнь в Салабаррии перестает казаться ей такой унылой.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала В тебе нет ничего особенного График выхода всех сериалов
Сезон 1
Этот город отстой This Town Sucks
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Значит, ты думаешь, что у тебя есть силы? So You Think You Have Powers?
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Внутренняя сука [альтернативный вариант: Внутренняя ведьма] The Inner Bitch [alt: The Inner Witch]
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2022
Мы все совершаем глупости We All Do Stupid Things
Сезон 1 Серия 4
2 сентября 2022
Мошенничество Fraud
Сезон 1 Серия 5
2 сентября 2022
Никто не испортит нашу вечеринку Nobody's Gonna Ruin Our Party
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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