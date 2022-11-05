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Женщина с котом и детективом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина с котом и детективом
Киноафиша Сериалы Женщина с котом и детективом Сезоны Сезон 1

Женщина с котом и детективом 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина с котом и детективом»

В 1 сезоне сериала «Женщина с котом и детективом» стоматолог Юля Логинова нашла новое призвание, попробовав себя в детективном жанре. Ее первый роман получил положительные рецензии, читатели жаждут продолжения. Парень Юли работает в правоохранительных органах. Он много рассказывал Юле о расследованиях и давал советы по ряду профессиональных вопросов. Теперь Денис хочет получить свою порцию славы и настаивает на том, чтобы Юля указала его имя в качестве соавтора. Из-за этого Денис и Юлия ругаются, и Юлия остается без идей для нового детектива. Спустя некоторое время она случайно становится свидетельницей преступления.

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Список серий 1-го сезона сериала «Женщина с котом и детективом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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