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Конец – это Най 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Конец – это Най
Киноафиша Сериалы Конец – это Най Сезоны Сезон 1

The End is Nye
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Конец – это Най»

В 1 сезоне сериала «Конец – это Най» популярный американский шоумен и популяризатор научных знаний Билл Най проводит несколько увлекательных экспериментов с концом света. Команда передачи воссоздает условия самых немыслимых мировых катастроф: наводнений, цунами, разломов тектонических плит, мировых войн, извержений вулканов и даже нашествий инопланетян с Нибиру. Задача Билла – выжить во всех этих ситуациях и развеять пугающие мифы о приближающемся апокалипсисе. Он делится со зрителями простыми и важными лайфхаками на случай зомби-эпидемии, ядерной атаки и глобального потепления, доказывая, что спастись можно от всего.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Конец – это Най График выхода всех сериалов
Сезон 1
Гидра Шторм Hydra Storm
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Парадокс вулкана The Volcano Paradox
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Вечное затемнение Forever Blackout
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2022
Полночь в полдень Midnight at Noon
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2022
Один миллион секунд One Million Seconds
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2022
Огненное кольцо Ring of Fire
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2022
График выхода всех сериалов
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