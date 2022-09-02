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Дом Хаммера 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом Хаммера
Киноафиша Сериалы Дом Хаммера Сезоны Сезон 1

House of Hammer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом Хаммера»

В 1 сезоне сериала «Дом Хаммера» несколько девушек разоблачают популярного американского актера Арни Хаммера, который предлагал им вступить в отношения сексуального характера. Кинозвезда до последнего отказывался признавать вину, но бывшие знакомые сдали его, включив голосовые сообщения прямо перед камерами. В некоторых актер прямо поведал, что хочет связать девушек. В съемках поучаствовали Кейси Хаммер, тетя Арми и внучка Арманда Хаммера, предпринимателя, который заработал огромное состояние на нефтяном бизнесе. Кейси проконсультировала создателей проекта по ряду важных вопросов.

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Список серий сериала Дом Хаммера График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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