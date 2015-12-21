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Временно недоступен 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Временно недоступен
Киноафиша Сериалы Временно недоступен Сезоны Сезон 1

Временно недоступен 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Временно недоступен»

В 1 сезоне сериала «Временно недоступен» в центре событий оказываются столичный чиновник по правовым вопросам в местной администрации Слава Золотов и сотрудник калининградского СК Антон Плетнев. До этого момента двое мужчин никогда не виделись. Все меняется, когда в один из дней происходит досадная нелепая случайность, в результате которой Золотов с ценными бумагами и личными вещами сотрудника правоохранительных органов отправляется вместо него в небольшой город с инспекцией. Тем временем Плетнев без одежды и документов, но с амнезией и проломленным черепом оказывается в московской клинике.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Временно недоступен» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 декабря 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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