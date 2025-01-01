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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Чужой
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Чужой, список сезонов
Чужой
16+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
6.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Чужой»
Сезон 1
24 эпизода
22 декабря 2014 - 30 декабря 2014
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