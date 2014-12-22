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Чужой 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чужой
Киноафиша Сериалы Чужой Сезоны Сезон 1

Чужой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужой»

В 1 сезоне сериала «Чужой» в центре событий оказывается молодой мужчина по имени Михаил Аристов. Он расходится с женой и решает, что пора вернуться на родину. Долгое время он работал в Австралии рейнджером в городском парке. Михаил много лет не был в России и не представляет, чем живет его страна сейчас. Он привык, что в рамках системы правосудия люди равны, а сотрудники правоохранительных органов защищают всех граждан и стремятся призвать любого преступника к ответственности, несмотря на его влиятельность. В России Миша становится участником уличной потасовки, которая оборачивается для него уголовным преследованием.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чужой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Марсианин 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2014
Марсианин 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2014
Марсианин 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2014
Марсианин 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2014
Кенгуру 1
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2014
Кенгуру 2
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2014
Кенгуру 3
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2014
Кенгуру 4
Сезон 1 Серия 8
23 декабря 2014
Даваз 1 (в переводе с китайского канатоходец)
Сезон 1 Серия 9
24 декабря 2014
Даваз 2
Сезон 1 Серия 10
24 декабря 2014
Даваз 3
Сезон 1 Серия 11
24 декабря 2014
Даваз 4
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2014
Арестант 1
Сезон 1 Серия 13
25 декабря 2014
Арестант 2
Сезон 1 Серия 14
25 декабря 2014
Арестант 3
Сезон 1 Серия 15
25 декабря 2014
Арестант 4
Сезон 1 Серия 16
25 декабря 2014
Нелегал 1
Сезон 1 Серия 17
29 декабря 2014
Нелегал 2
Сезон 1 Серия 18
29 декабря 2014
Нелегал 3
Сезон 1 Серия 19
29 декабря 2014
Нелегал 4
Сезон 1 Серия 20
29 декабря 2014
Мертвец 1
Сезон 1 Серия 21
30 декабря 2014
Мертвец 2
Сезон 1 Серия 22
30 декабря 2014
Мертвец 3
Сезон 1 Серия 23
30 декабря 2014
Мертвец 4
Сезон 1 Серия 24
30 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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