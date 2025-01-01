Постеры сериала «Самый сильный курьер»

Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Crunchyroll выбрал самый лучший и мощный сёнэн 2025 года: и нет, это не популярная «Соло-прокачка» — кое-что получше

У лицехвата и ксеноморфа разные цели: чем питаются самые опасные хищники во франшизе «Чужой»

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Страх и ненависть в Амстердаме: Тарантино снимет новую часть «Криминального чтива» – и уже даже проговорился о сюжете

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами