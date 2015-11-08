Ки-джун служил год в большой компании, но, устав от постоянных переработок, решил написать заявление на увольнение. Вместе со своими подругами он открывает фирму, которая занимается извозом на велосипедах с коляской. Друзья-компаньоны вынуждены столкнуться с суровой действительностью современного бизнеса. Причем азы им приходится постигать на собственном опыте. Однажды к Ки-джуну приходит молодая девушка по имени Со-дам. С первого взгляда на обаятельную красавицу молодой человек влюбляется в нее.