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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Всадники: Поймай завтра
Всадники: Поймай завтра (2015 - 2016) Riders: Catch Tomorrow
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал E Channel
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Ки-джун служил год в большой компании, но, устав от постоянных переработок, решил написать заявление на увольнение. Вместе со своими подругами он открывает фирму, которая занимается извозом на велосипедах с коляской. Друзья-компаньоны вынуждены столкнуться с суровой действительностью современного бизнеса. Причем азы им приходится постигать на собственном опыте. Однажды к Ки-джуну приходит молодая девушка по имени Со-дам. С первого взгляда на обаятельную красавицу молодой человек влюбляется в нее.

В ролях
В ролях
Киль Хэ-ён
Чо Бён-гю
Юн Джон-хун
Ким Дон-ук
Ли Чхон-а
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Всадники: Поймай завтра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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