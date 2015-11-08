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Всадники: Поймай завтра 2015 - 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Всадники: Поймай завтра
Киноафиша Сериалы Всадники: Поймай завтра Сезоны Сезон 1

Riders: Catch Tomorrow
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всадники: Поймай завтра»

В 1 сезоне сериала «Всадники: Поймай завтра» Ча Ки-джун, образованный и смышленый юноша, решает отказаться от наемного труда в пользу открытия собственного дела. Отчасти молодым человеком руководит тщеславие. Он открывает транспортную службу, которая осуществляет доставку товаров на велорикшах. В партнеры себе герой берет своих приятельниц: Юн Со Дам, которая хотела быть художницей-иллюстратором, и Го Тэ Ру, чья карьера в большом спорте не удалась. Амбициозным ребятам предстоит столкнуться со множеством трудностей и научиться ответственности. Зато именно благодаря своей бизнес-идее Ча Ки-джун встретит любовь...

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Всадники: Поймай завтра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 января 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 января 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 января 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 января 2016
График выхода всех сериалов
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