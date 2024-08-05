Меню
Новости о сериале «Обреченные на славу»

Сила и честь: 7 лучших фильмов и сериалов о гладиаторах
Сила и честь: 7 лучших фильмов и сериалов о гладиаторах Если вы, как и мужчины из знаменитого мема, часто думаете о Римской империи, эти исторические фильмы и сериалы о гладиаторах точно вам понравятся.
5 августа 2024 14:00
Иван Реон участвует в гладиаторских боях Энтони Хопкинса в трейлере сериала «Обреченные на славу»
Иван Реон участвует в гладиаторских боях Энтони Хопкинса в трейлере сериала «Обреченные на славу» Историческая экшен-драма Роланда Эммериха.
14 июня 2024 11:18
На «Амедиатеке» выйдет исторический сериал о гладиаторах «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом
На «Амедиатеке» выйдет исторический сериал о гладиаторах «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом Ранее проект фигурировал под названиями «Те, кто вот-вот умрет» и «Идущие на смерть».
14 мая 2024 15:40
Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах
Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах Главные роль в шоу исполнят Иван Реон и Энтони Хопкинс.
21 марта 2023 12:51
Энтони Хопкинс сыграет древнеримского императора в сериале Роланда Эммериха о гладиаторах
Энтони Хопкинс сыграет древнеримского императора в сериале Роланда Эммериха о гладиаторах Сценарий сериала написал создатель «Спасти рядового Райана».
19 января 2023 12:23
