Обреченные на славу
Новости
Новости о сериале «Обреченные на славу»
Новости о сериале «Обреченные на славу»
Сила и честь: 7 лучших фильмов и сериалов о гладиаторах
Если вы, как и мужчины из знаменитого мема, часто думаете о Римской империи, эти исторические фильмы и сериалы о гладиаторах точно вам понравятся.
Написать
5 августа 2024 14:00
Иван Реон участвует в гладиаторских боях Энтони Хопкинса в трейлере сериала «Обреченные на славу»
Историческая экшен-драма Роланда Эммериха.
Написать
14 июня 2024 11:18
На «Амедиатеке» выйдет исторический сериал о гладиаторах «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом
Ранее проект фигурировал под названиями «Те, кто вот-вот умрет» и «Идущие на смерть».
Написать
14 мая 2024 15:40
Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах
Главные роль в шоу исполнят Иван Реон и Энтони Хопкинс.
Написать
21 марта 2023 12:51
Энтони Хопкинс сыграет древнеримского императора в сериале Роланда Эммериха о гладиаторах
Сценарий сериала написал создатель «Спасти рядового Райана».
Написать
19 января 2023 12:23
