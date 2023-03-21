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Киноафиша Новости Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах

Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах

21 марта 2023 12:51
Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах

Главные роль в шоу исполнят Иван Реон и Энтони Хопкинс.

По информации Deadline, на легендарной киностудии Cinecittà, расположенной в Риме, стартовали съемки исторического сериала Роланда Эммериха («День независимости») Those About to Die («Те, кто вот-вот умрет»), вдохновленного одноименной книгой Дэниела Пратта Мэнникса.

Главные роли в шоу исполняют Иван Реон («Игра престолов»), Энтони Хопкинс («Время Армагеддона»), Сара Мартинс («Париж, я люблю тебя») и Димитрий Леонидас («Доктор Кто»). Также в актерский состав входят Лираз Чархи («Тегеран»), Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон («Викинги: Вальхалла»), Руперт Пенри-Джонс («Бэтмен») и другие.

Стартовали съемки эпического сериала Роланда Эммериха о гладиаторах

Проект описывается как эпическая драма, действие которой разворачивается в сложном и коррумпированном мире древнеримских гладиаторских состязаний и кровавых зрелищ. Реон исполняет роль амбициозного криминального авторитета Тенакса. Ранее на эту роль был утвержден Лоренцо Рикельми («Марко Поло»), но он ушел из проекта из-за сложностей со своим графиком. Хопкинс исполняет роль римского императора и главы рода Флавиев Веспасиана. Чархи играет королеву завоеванной Иудеи Беренику, Йоуханнессон — импозантного скандинавского гладиатора Вигго, а Пенри-Джонс («Бэтмен») — богатого патриция и отставного генерала Марсуса, стремящегося занять трон.

Эммерих занимается постановкой сериала вместе с Марко Кройцпайнтнером («Дело Коллини»). Сценаристом выступает Роберт Родат («Спасти рядового Райана»).

Фото: Legion-Media; Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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