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Постер сериала Бивис и Батт-Хед
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Бивис и Батт-Хед, список сезонов

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 21 минута
Стрим-сервис Paramount+

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Бивис и Батт-Хед»
Бивис и Батт-Хед - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 4 августа 2022 - 13 октября 2022
 
Бивис и Батт-Хед - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
27 эпизодов 20 апреля 2023 - 29 июня 2023
 
Сезон 3
TBA
 
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