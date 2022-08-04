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Бивис и Батт-Хед 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бивис и Батт-Хед
Киноафиша Сериалы Бивис и Батт-Хед Сезоны Сезон 1

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бивис и Батт-Хед»

В 1 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» увлекательные приключения Бивиса и Баттхеда продолжаются. Прошел год с тех пор, как друзья искали украденный телевизор. Они удостоились званий Героев Америки, приобрели статус местных знаменитостей и, конечно, не выдержали испытания славой и деньгами. Ребята занялись нелегальной деятельностью и после задержания отправились в космический лагерь, где их ожидала новая миссия. Герои угодили в черную дыру и удивительным образом переместились в будущее. Не осознавая, что попали в другое время, персонажи продолжают дурачиться и издеваться над окружающими...

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Бивис и Батт-Хед График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Комната для побега Beavis and Butt-Head in Escape Room
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2022
Огонь / Особенный Beavis and Fire - Beavis in The Special One
Сезон 1 Серия 2
4 августа 2022
Упакованный в коробку Beavis and Butt-Head in Boxed In
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2022
Пчеловоды Beavis and Butt-Head in Beekeepers
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Крыша Beavis and Butt-Head in Roof
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2022
Река Beavis and Butt-Head in River
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Новый враг Beavis and Butt-Head in The New Enemy
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2022
Двойник Beavis and Butt-Head in The Doppelgänger
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2022
Хороший Батт-Хед Beavis and Butt-Head in Nice Butt-Head
Сезон 1 Серия 9
25 августа 2022
Домашний помощник Beavis and Butt-Head in Home Aide
Сезон 1 Серия 10
25 августа 2022
Виртуальная глупость Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity
Сезон 1 Серия 11
1 сентября 2022
Заблокировано Beavis and Butt-Head in Locked Out
Сезон 1 Серия 12
1 сентября 2022
Почка Old Beavis and Butt-Head in Kidney
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2022
Доброе дело Beavis and Butt-Head in The Good Deed
Сезон 1 Серия 14
8 сентября 2022
Два глупца Two Stupid Men
Сезон 1 Серия 15
15 сентября 2022
Чумовая пятница Freaky Friday
Сезон 1 Серия 16
15 сентября 2022
Странная девушка Weird Girl
Сезон 1 Серия 17
22 сентября 2022
Путешественники во времени Time Travelers
Сезон 1 Серия 18
22 сентября 2022
Духовное путешествие Spiritual Journey
Сезон 1 Серия 19
29 сентября 2022
Нисходящий тупица Downward Dumbass
Сезон 1 Серия 20
6 октября 2022
Отказ от обслуживания Refuse Service
Сезон 1 Серия 21
6 октября 2022
Самая опасная игра The Most Dangerous Game
Сезон 1 Серия 22
13 октября 2022
Охотники за костями Bone Hunters
Сезон 1 Серия 23
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
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