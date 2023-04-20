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Бивис и Батт-Хед 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бивис и Батт-Хед
Киноафиша Сериалы Бивис и Батт-Хед Сезоны Сезон 2

Mike Judge's Beavis and Butt-Head
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 27
Продолжительность сезона 9 часов 27 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бивис и Батт-Хед»

Во 2 сезоне сериала «Бивис и Батт-Хед» парочка странных и безалаберных друзей продолжает удивлять всех своими выходками. На этот раз ребята познают основы религиозного воспитания, пробуют новые начос с необычным вкусом, взаимно подшучивают друг над другом, примеряют форму для йоги и даже путешествуют во времени (по крайней мере, они сами так думают). Параллельно с этими безумными приключениями Бивис и Батт-Хед продолжают работать на кассе в Burger World. Случайно впервые прочитав правила этого заведения, они узнают, что имеют право отказать в обслуживании не понравившимся им клиентам…

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Бивис и Батт-Хед График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Медитация отстой Meditation Sucks
Сезон 2 Серия 1
20 апреля 2023
Место для голосования Polling Place
Сезон 2 Серия 2
20 апреля 2023
Старик Бивис Old Man Beavis
Сезон 2 Серия 3
20 апреля 2023
Военные истории: Инчхон War Stories: Incheon
Сезон 2 Серия 4
20 апреля 2023
Охота Hunting Trip
Сезон 2 Серия 5
20 апреля 2023
Простите Pardon Our Dust
Сезон 2 Серия 6
27 апреля 2023
Шалости Pranks
Сезон 2 Серия 7
27 апреля 2023
Адская дыра Hellhole
Сезон 2 Серия 8
4 мая 2023
Раскланиваться Take a Bow
Сезон 2 Серия 9
4 мая 2023
Адская дыра Beavis and Butt-Head in Hellhole
Сезон 2 Серия 10
11 мая 2023
Раскланиваться Beavis and Butt-Head in Take a Bow
Сезон 2 Серия 11
11 мая 2023
Грустные парни Beavis and Butt-Head in Sad Boys
Сезон 2 Серия 12
18 мая 2023
Ты там Бог? Это я, Бивис Beavis and Butt-Head in Are You There God? It's Me, Beavis
Сезон 2 Серия 13
18 мая 2023
В тот день Баттхед зашел слишком далеко Beavis and Butt-Head in The Day Butt-Head Went Too Far
Сезон 2 Серия 14
25 мая 2023
Баттхед на весенних каникулах Beavis and Butt-Head in Spring Break
Сезон 2 Серия 15
25 мая 2023
Весенние каникулы Beavis and Butt-Head in Spring Break
Сезон 2 Серия 16
25 мая 2023
Воин Beavis and Butt-Head in The Warrior
Сезон 2 Серия 17
1 июня 2023
Вазэктомии Old Beavis and Butt-Head in Vasectomies
Сезон 2 Серия 18
1 июня 2023
Украденная доблесть Old Beavis and Butt-Head in Stolen Valor
Сезон 2 Серия 19
8 июня 2023
Разведение безумие Beavis and Butt-Head in Breeding Frenzy
Сезон 2 Серия 20
8 июня 2023
Накопители Beavis and Butt-Head in Hoarders
Сезон 2 Серия 21
15 июня 2023
Игольчатые члены Beavis and Butt-Head in Needle Dicks
Сезон 2 Серия 22
15 июня 2023
Зона Чиабатты Beavis and Butt-Head in The Ciabatta Zone
Сезон 2 Серия 23
22 июня 2023
Корейский фермерский дом Tom Anderson's War Stories: Korean Farmhouse
Сезон 2 Серия 24
22 июня 2023
Склад Old Beavis and Butt-Head in Warehouse
Сезон 2 Серия 25
22 июня 2023
Похищение Beavis and Butt-Head in Abduction
Сезон 2 Серия 26
29 июня 2023
Ночевка Beavis and Butt-Head in Sleepover
Сезон 2 Серия 27
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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