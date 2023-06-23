Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Райцентр 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Райцентр
Киноафиша Сериалы Райцентр Сезоны Сезон 1

РАЙцентр 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Райцентр»

В 1 сезоне сериала «РАЙцентр» через 20 лет после получения аттестатов бывшие одноклассники решают встретиться и предаться ностальгии об ушедшей юности. Трогательный юбилей не удается. В этот же день из деревенского пруда вытаскивают автомобиль, который лежал на дне все 20 лет. Внутри – труп и камень, который оказался метеоритом. Расследование, как в воронку, засасывает всех, кто приехал в деревню, чтобы отпраздновать 20-летие со дня выпуска. И без того непростые отношения бывших одноклассников и их педагогов еще больше усложняются. Многим становится известно нечто ужасающее не только о других, но и о самих себе.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Райцентр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 июня 2023
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше