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Соколова подозревает всех 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Соколова подозревает всех
Киноафиша Сериалы Соколова подозревает всех Сезоны Сезон 4

Соколова подозревает всех 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Соколова подозревает всех»

В 4-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» Адмиралов с Соколовой наконец выясняют, кем является загадочный Голландец. В отношениях у Адмираловой и Бородиной происходит сдвиг: Адмиралов испытывает ревность, поскольку Соколова начала встречаться с мужчиной. Тем временем Бородину терзают сомнения, не ошиблась ли она, сделав ставку на Адмиралова. Помимо этого, Соколова с Адмираловым приступают к расследованию новых преступлений: они ищут убийцу хозяина конюшни, близкого приятеля Новикова. Во втором деле жертвой стала юная девушка, и подозреваемой по делу становится... Бородина.

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Список серий сериала Соколова подозревает всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
28 сентября 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 3
28 сентября 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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