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Соколова подозревает всех 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Соколова подозревает всех
Киноафиша Сериалы Соколова подозревает всех Сезоны Сезон 2

Соколова подозревает всех 12+
Название Сезон 2. Тонкий расчет
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Соколова подозревает всех»

Во 2 сезоне сериала «Соколова подозревает всех» опасные приключения московского следователя Ульяны Соколовой продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне она встретилась с парнем, который был ее первой любовью в студенческие годы. Теперь он стал полицейским. Вместе с Александром Адмираловым Ульяне предстоит расследовать множество криминальных случаев. В новом сезоне они наконец выяснят отношения. Кроме того, напарники столкнутся с представителями местной мафиозной структуры и, в частности, с ее лидером, известным под прозвищем Голландец. Жизни Ульяны будет угрожать опасность.

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Список серий сериала Соколова подозревает всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 октября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 октября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 октября 2022
График выхода всех сериалов
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