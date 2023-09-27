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Соколова подозревает всех 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Соколова подозревает всех
Киноафиша Сериалы Соколова подозревает всех Сезоны Сезон 3

Соколова подозревает всех 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Соколова подозревает всех»

В 3-м сезоне сериала «Соколова подозревает всех» послание с угрозой заставило Соколову еще решительнее искать загадочного Голландца. Адмиралов, опасаясь за Соколову, решает пока не ехать в Питер и побыть еще некоторое время в Андреевске. Спустя некоторое время главные герои приходят к печальному заключению, что все те, кого они подозревали до этого, не имеют к Голландцу никакого отношения. В личной жизни Соколовой происходят перемены – впервые за долгие годы ее зовут на свидание. Адмиралов испытывает укол ревности, ему не нравится новый ухажер его напарницы. А главное, в Андреевске по-прежнему орудуют злоумышленники.

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Список серий сериала Соколова подозревает всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
27 сентября 2023
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
27 сентября 2023
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
27 сентября 2023
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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