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Соколова подозревает всех 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соколова подозревает всех
Киноафиша Сериалы Соколова подозревает всех Сезоны Сезон 1

Соколова подозревает всех 12+
Название Сезон 1. Стереть с лица земли
Премьера сезона 1 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соколова подозревает всех»

В 1 сезоне сериала «Соколова подозревает всех» следователь Ульяна Соколова покидает столицу и едет по специальному заданию в небольшой российский городок Андреевск. Он славится процветающей криминальной жизнью. На Соколову сваливается множество нераскрытых дел. Кроме того, она хочет разобраться в причинах таинственной смерти своей предшественницы Ивашкиной. В Андреевские Ульяну настигают призраки прошлого. Она встречает Александра Адмиралова, парня, в которого была влюблена в студенческие годы. Он стал следователем в Северной столице. Когда-то Александр ушел от нее к другой девушке. Теперь им придется работать вместе.

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Список серий сериала Соколова подозревает всех График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2022
График выхода всех сериалов
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