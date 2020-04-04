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Секреты, которые она хранит 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секреты, которые она хранит
Киноафиша Сериалы Секреты, которые она хранит Сезоны Сезон 1

The Secrets She Keeps 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Секреты, которые она хранит»

В 1 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» в центре событий оказываются две женщины. Застенчивая Агата работает продавщицей в магазине и ждет ребенка от пропащего морпеха. Однажды ей доводится познакомиться со своим кумиром – Меган. Она ведет блог о «безупречной жизни». Меган тоже беременна, причем уже в третий раз. Но есть еще кое-что, связывающее обеих женщин. Большие тайны, которые они надежно хранят в сердце. Ведь если кто-то узнает правду, им придется дорого заплатить за это. Правда, все тайное рано или поздно всегда становится явным. Меган и Агате приходится взглянуть трудностям в лицо.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Секреты, которые она хранит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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