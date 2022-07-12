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Секреты, которые она хранит 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Секреты, которые она хранит
Киноафиша Сериалы Секреты, которые она хранит Сезоны Сезон 2

The Secrets She Keeps 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Секреты, которые она хранит»

Во 2 сезоне сериала «Секреты, которые она хранит» история успешного блогера Меган и простой продавщицы Агаты продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Агате удается создать свою идеальную семью с ребенком и Хейден. Но ее прошлое увлечение угрожает нарушить все планы. Меган и Агата встречаются лицом к лицу. Агата паникует из-за ухудшения здоровья малыша Рори. Агата хватает малыша на руки и пускается в бега. Удастся ли Меган вернуть своего мальчика обратно? В новом сезоне героинь ожидает множество новых нелегких испытаний. Им снова придется взглянуть своим страхам в лицо.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Секреты, которые она хранит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
12 июля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
12 июля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
12 июля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
12 июля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 июля 2022
График выхода всех сериалов
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