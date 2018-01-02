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Киноафиша Сериалы Соседи
Соседи (2012 - 2018) Соседи 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 12 часов 48 минут
О чем сериал

Сериал «Соседи» – это отечественная комедия о жителях небольшого коттеджного поселка недалеко от городка Чугунска. Строители задумывали создать здесь вторую «Рублевку», однако из-за внезапного финансового кризиса стройка была брошена в самом начале. Завершить успели только два дома, которые по иронии судьбы выкупили два совершенно разных семейства: русские Полевы и американцы Шенкли. Они считают друг друга «тупыми америкосами» и «коммунистами-алкоголиками», однако теперь им предстоит жить бок о бок.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Виктор Супрун
Сергей Габриэлян
Сергей Габриэлян
Арунас Сакалаускас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Соседи - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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