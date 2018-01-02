Сериал «Соседи» – это отечественная комедия о жителях небольшого коттеджного поселка недалеко от городка Чугунска. Строители задумывали создать здесь вторую «Рублевку», однако из-за внезапного финансового кризиса стройка была брошена в самом начале. Завершить успели только два дома, которые по иронии судьбы выкупили два совершенно разных семейства: русские Полевы и американцы Шенкли. Они считают друг друга «тупыми америкосами» и «коммунистами-алкоголиками», однако теперь им предстоит жить бок о бок.