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Соседи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 1

Соседи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соседи»

В 1 сезоне сериала «Соседи» два ближайших друг к другу дома в одном элитном коттеджном поселке недалеко от городка Чугунска покупают две совершенно разных семьи. Кроме того, они оказываются единственными жителями этого поселка, ведь остальные коттеджи не достраивают из-за внезапно грянувшего финансового кризиса. Таким образом, в глуши оказываются обычная среднестатистическая российская семья Полевых и совершенно неожиданное в этих краях американское семейство Шенкли. Только есть одна проблема: новые соседи буквально на дух друг друга не переносят. Теперь им предстоит настоящая холодная война.

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Список серий 1-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 января 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 января 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 января 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 января 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 января 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 января 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 января 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
5 января 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
5 января 2018
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 января 2018
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 января 2018
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 января 2018
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 января 2018
График выхода всех сериалов
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