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Дни нашей жизни: За пределами Салема 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дни нашей жизни: За пределами Салема
Киноафиша Сериалы Дни нашей жизни: За пределами Салема Сезоны Сезон 2

Days of Our Lives: Beyond Salem
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема»

Во 2 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» приключения компании друзей-путешественников продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона кольцо Паулины изъяли под дулом пистолета. Анна и Джон вступили в торговую войну, Билли столкнулась с другим коллегой из ISA, который прибыл по тому же заданию. Сиара соглашается выдать себя за дочь принцессы Джины. Кристен оказывается загнанной в угол, Бен и Сиара вместе работают под прикрытием и изображают из себя королевскую чету. Уилл, Сонни и Чад приходится принимать участие в соревнованиях по перетаскиванию. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Дни нашей жизни: За пределами Салема График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воссоединение Reunion
Сезон 2 Серия 1
11 июля 2022
Три призмы Three Prisms
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2022
Гала и свадьба A Gala and a Wedding
Сезон 2 Серия 3
13 июля 2022
Дополнительная жизнь Extra Life
Сезон 2 Серия 4
14 июля 2022
Второй шанс Second Chances
Сезон 2 Серия 5
15 июля 2022
График выхода всех сериалов
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