Американский драматический мини-сериал является спин-оффом культового многосерийного проекта под названием «Дни нашей жизни». Герои, которые успели полюбиться аудитории, вновь появятся на экране, но на сей раз события разворачиваются уже вне Салема. Герои отправляются в путешествия по разным странам. Бен и Сиара поедут в Новый Орлеан, а Джон и Марлена решат посетить Цюрих. Чэд проведет время в Фениксе и встретится с давними друзьями. Это будет живописная и увлекательная история, полная опасных приключений.