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Постер к сериалу Дни нашей жизни: За пределами Салема
Постер к сериалу Дни нашей жизни: За пределами Салема
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Киноафиша Сериалы Дни нашей жизни: За пределами Салема
Дни нашей жизни: За пределами Салема (2021 - …) Days of Our Lives: Beyond Salem
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

Американский драматический мини-сериал является спин-оффом культового многосерийного проекта под названием «Дни нашей жизни». Герои, которые успели полюбиться аудитории, вновь появятся на экране, но на сей раз события разворачиваются уже вне Салема. Герои отправляются в путешествия по разным странам. Бен и Сиара поедут в Новый Орлеан, а Джон и Марлена решат посетить Цюрих. Чэд проведет время в Фениксе и встретится с давними друзьями. Это будет живописная и увлекательная история, полная опасных приключений.

Дни нашей жизни: За пределами Салема - трейлер второго сезона
Дни нашей жизни: За пределами Салема
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Чарльз Шонесси
Зак Тинкер
Лиза Ринна
Остин Пек
Кристи Кларк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дни нашей жизни: За пределами Салема - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Дни нашей жизни: За пределами Салема - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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