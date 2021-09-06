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Дни нашей жизни: За пределами Салема 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дни нашей жизни: За пределами Салема
Киноафиша Сериалы Дни нашей жизни: За пределами Салема Сезоны Сезон 1

Days of Our Lives: Beyond Salem
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема»

В 1 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» Джон и Марлена планируют провести выходные в Цюрихе, Бен и Сиара организовали романтическое путешествие в Новый Орлеан, Чэд навещает приятелей в Фениксе, а Эйб, Паулина, Лани и Эли блаженствуют на курорте. Однако их безмятежный отпуск продлился недолго. Вскоре герои оказываются втянуты в загадочную историю, которая имеет отношение с похищенным драгоценностям. Если ценности окажутся в чужих руках, это повлечет за собой чудовищные последствия для Салема. Агент Билли Рид летит через океан, чтобы отыскать пропавшее сокровище.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Дни нашей жизни: За пределами Салема График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Аламейнский павлин The Alamainian Peacock
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2021
Это означает войну This Means War
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2021
Кот и мышь Cat and Mouse
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2021
Отпадно одета Dressed to Kill
Сезон 1 Серия 4
9 сентября 2021
Финал Endgame
Сезон 1 Серия 5
10 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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