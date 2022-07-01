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Ах, где? 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ах, где?
Киноафиша Сериалы Ах, где? Сезоны Сезон 1

Ah Nerede
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ах, где?»

В 1 сезоне сериала «Ах, где?» домовладелец из Бурсы решает отправить троих своих сыновей учиться в турецкую столицу. В Стамбуле ребята посвящают время чему угодно, кроме учебы. Мурат увлекается азартными играми, Омер принимает участие в политических событиях, а Ферит ухлестывает за представительницами прекрасного пола. Однажды Ферит знакомится с девушкой, которая работает в кондитерской, и тоже хочет завоевать ее расположение. Однако девушка оказывается не так проста, как показалась на первый взгляд. Ситуация осложняется, когда семейство в Бурсе узнает, как проводят время братья в большом городе.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Ах, где? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 августа 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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