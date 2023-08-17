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Мы – Апшоу 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мы – Апшоу
Киноафиша Сериалы Мы – Апшоу Сезоны Сезон 4

The Upshaws 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мы – Апшоу»

В 4-м сезоне сериала «Мы – Апшоу» Бернард пытается наладить контакт со своей дочерью. Алия переживает болезненный разрыв со старой подругой. Реджина чувствует, что она нуждается в передышке: семья и работа буквально загоняют ее в тупик. Женщина решается внести в свое повседневное расписание кое-какие перемены, но сталкивается с сопротивлением. Майя начинает странно себя вести… по крайней мере, так считает Алия, которая даже решает, что в девочку вселился бес. Проблемы со спиной Бенни вызывают проблемы в магазине. Лукреция получает заманчивое предложение, но внезапная смена планов заставляет всю семью поволноваться.

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Список серий сериала Мы – Апшоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Терапия Thera Please
Сезон 4 Серия 1
17 августа 2023
Нужно что-то менять Need Change
Сезон 4 Серия 2
17 августа 2023
Запретный плод Forbidden Fruit
Сезон 4 Серия 3
17 августа 2023
Удары судьбы Slap Happy
Сезон 4 Серия 4
17 августа 2023
Мама, ты серьезно? Really, Mama?
Сезон 4 Серия 5
17 августа 2023
Непростой путь Auto Motives
Сезон 4 Серия 6
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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