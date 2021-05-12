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Мы – Апшоу 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы – Апшоу
Киноафиша Сериалы Мы – Апшоу Сезоны Сезон 1

The Upshaws 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы – Апшоу»

В 1 сезоне сериала «Мы – Апшоу» главными действующими лицами становится члены среднестатистической семьи, живущей на Среднем Западе. Глава семейства – Бенни – работает в автомастерской, а его супруга Реджина является сотрудницей местной клиники. Вместе они воспитывают четверых детей. Их профессии не очень высоко оплачиваются, иногда героям еле-еле удается свести концы с концами. При этом оба стараются обеспечить детей всем необходимым, а главное – отыскать баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Отпрыски иногда доставляют супругам Апшоу немало проблем.

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Список серий сериала Мы – Апшоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Дни рождения Birthday B.S.
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2021
Приманка The Hook-Up
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2021
Автолихач Joy Ride
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2021
Большие планы Big Plans
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2021
Грязные делишки Ridin' Dirty
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2021
Последняя капля Last Straw
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2021
Дворовая распродажа Yard Sale
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2021
Вечер свиданий Night Out
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2021
Без церемоний Gloves Off
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2021
Шаг назад The Backslide
Сезон 1 Серия 10
12 мая 2021
График выхода всех сериалов
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