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Мы – Апшоу 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мы – Апшоу
Киноафиша Сериалы Мы – Апшоу Сезоны Сезон 3

The Upshaws 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мы – Апшоу»

В 3 сезоне сериала «Мы – Апшоу» веселое семейство по-прежнему стремится к успеху и выживает в любой передряге. Однако на этот раз встающие на пути героев проблемы грозят оказаться для кого-то из них фатальными. Семейный кризис вынуждает Реджину обратиться к услугам Таши, но она не уверена, что может рассказывать ей обо всем открыто. Лукреция пытается вразумить Бенни, но тот не хочет терять Келвина и продолжает совершать глупости. Али и Майя сталкиваются с первой в их жизни серьезной ссорой и не знают, как теперь жить без поддержки друг друга. Но внезапные новости заставляют семейство сплотиться вокруг магазина.

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Список серий сериала Мы – Апшоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Непрощенные The Unforgiven
Сезон 3 Серия 1
16 февраля 2023
Домашний ремонт Home Repairs
Сезон 3 Серия 2
16 февраля 2023
Удержаться на плаву Treading Water
Сезон 3 Серия 3
16 февраля 2023
Не в такт Off Beat
Сезон 3 Серия 4
16 февраля 2023
Другая полоса
Сезон 3 Серия 5
16 февраля 2023
Сердцу не прикажешь Heart Wants
Сезон 3 Серия 6
16 февраля 2023
Дела сердечные Heart Matters
Сезон 3 Серия 7
16 февраля 2023
И что теперь? Now What
Сезон 3 Серия 8
16 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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