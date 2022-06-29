Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мы – Апшоу 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мы – Апшоу
Киноафиша Сериалы Мы – Апшоу Сезоны Сезон 2

The Upshaws 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мы – Апшоу»

Во 2 сезоне сериала «Мы – Апшоу» продолжаются увлекательные приключения семейства Апшоу, которое проживает в штате Индиана. Их отношения развиваются, дети подрастают, однако проблем не становится меньше. Но благодаря иронии и оптимизму героям удается преодолеть трудности. Напомним, в предыдущем сезоне супруги – Бенни и Реджина – нередко ссорились из-за финансовых затруднений, занимались воспитанием детей и пытались достичь компромисса в бытовых вопросах. Реджина сменила работу и успешно сдала GMAT, а Бенни тем временем учился помогать своей жене и не пренебрегать ее потребностями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Мы – Апшоу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Может быть, папа Maybe Daddy
Сезон 2 Серия 1
29 июня 2022
Женщина Бенни Bennie's Woman
Сезон 2 Серия 2
29 июня 2022
Тестирование, тестирование Testing, Testing
Сезон 2 Серия 3
29 июня 2022
Проблемы с контролем Control Issues
Сезон 2 Серия 4
29 июня 2022
Воздуховод вверх Duct Up
Сезон 2 Серия 5
29 июня 2022
Новый рост New Growth
Сезон 2 Серия 6
29 июня 2022
Сестра, сестра Sista, Sista
Сезон 2 Серия 7
29 июня 2022
Вступаю в бой Goin' In
Сезон 2 Серия 8
29 июня 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше