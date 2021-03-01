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Крепкие орешки 2019 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крепкие орешки
Киноафиша Сериалы Крепкие орешки Сезоны Сезон 1

Крепкие орешки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 32
Продолжительность сезона 25 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крепкие орешки»

В 1 сезоне сериала «Крепкие орешки» зрители знакомятся с главными героями – бесстрашными полицейскими-напарниками из Петербурга. Юрий Романов и Леонид Лавров служат операми в УВД Комендантского района и работают вместе. При этом они – полные противоположности. Один из мужчин – идеальный семьянин, ответственный сотрудник и увлеченный спортсмен, а второй – бабник, разгильдяй и любитель выпивки. На пару эти двое порождают поистине взрывоопасную смесь… однако именно она оказывается роковой ловушкой даже для самых опасных преступников. Когда в городе происходит убийство, начальство обращается к ним.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крепкие орешки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 марта 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 марта 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 марта 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
25 марта 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
29 марта 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
30 марта 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
31 марта 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
1 апреля 2021
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
5 апреля 2021
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
6 апреля 2021
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
7 апреля 2021
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
8 апреля 2021
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
12 апреля 2021
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
13 апреля 2021
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
14 апреля 2021
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
15 апреля 2021
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
19 апреля 2021
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
20 апреля 2021
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
21 апреля 2021
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
22 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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