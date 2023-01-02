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Против всех 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Против всех
Киноафиша Сериалы Против всех Сезоны Сезон 1

Против всех 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Против всех»

В 1 сезоне сериала «Против всех» в центре событий оказывается пожилой мужчина, которого близкие называют дед Захар. Когда в его родных краях появились застройщики с предложением к местным жителям продать землю, только он решил пойти на принцип и не поддался на уговоры. В скором времени старый лес вырубили, водоем высушили, и рабочие приступили к строительству. Кроме того, внуку Захара, Богдану, очень приглянулась дочь застройщика Майя. Однако настырный Захар, лишенный всяческой поддержки, не собирается отчаиваться. Он готов до победного бороться с застройщиком и жильцами построенного многоквартирного дома.

Рейтинг сериала

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Оцените 9 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Против всех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 января 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 февраля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 февраля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
27 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 марта 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
13 марта 2023
График выхода всех сериалов
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