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Против всех 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Против всех
Киноафиша Сериалы Против всех Сезоны Сезон 2

Против всех 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Против всех»

Во 2 сезоне сериала «Против всех» принципиальный домовладелец Захар Занозин продолжает свою войну с нерадивыми застройщиками. Родные, которые сперва с недоверием относились к его попыткам отстоять свой земельный участок, перешли на его сторону. Теперь они поддерживают деда, однако и на стороне системы тоже появляются новые силы – к игре присоединяется сумасбродная и требовательная бизнес-вумен Барбара, которой чужды идеалы Занозиных. Главное для нее – любой ценой добиться результата и реализовать проект элитного жилого комплекса. Тогда Захар решает обратиться на телевидение и рассказать об этом беспределе на известном телешоу.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Против всех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
16 октября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
6 ноября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
13 ноября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
11 декабря 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
18 декабря 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
25 декабря 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
2 января 2024
График выхода всех сериалов
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