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Последователи 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последователи
Киноафиша Сериалы Последователи Сезоны Сезон 1

Последователи 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последователи»

В 1 сезоне сериала «Последователи» в центре события оказывается молодая семейная пара. Вера и Андрей очень любят друг друга, у них есть все, о чем только можно мечтать, кроме одного – самого главного. Вера никак не может забеременеть, и никакие врачи не способны это исправить. Она окончательно и бесповоротно бесплодна. У семьи остается одна надежда – обратиться к целителям и шаманам. Андрей узнает от знакомых о знаменитом Отце Афанасии, живущем в отдаленной деревне. Пара едет к нему, и случается чудо: вскоре Вера узнает, что беременна. Но выясняется, что странный лекарь втягивает своих клиентов в жуткий религиозный культ.

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 26 голосов
6.7 IMDb
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Список серий сериала Последователи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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