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Дом 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дом
Киноафиша Сериалы Дом Сезоны Сезон 2

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Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дом»

Во 2 сезоне сериала «Дом» продолжится увлекательная экскурсия по самым необычным и потрясающим воображение домам мира. Эти островки дизайна, фантазии и инженерной мысли разбросаны по всему миру, но их объединяет одно: все они действительно служат уютным домом своим хозяевам и создателям. Кто-то строит здания, используя исключительно вторсырье, чтобы сделать свой вклад в сохранение мира. Кто-то окапывается в норке, как хоббиты из Шира. Кто-то выбирает для своего архитектурного творчества всего один излюбленный материал, например бамбук. А кто-то, напротив, экспериментирует с самыми немыслимыми сочетаниями.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Франция: Дом Урре France: Hourré House
Сезон 2 Серия 1
17 июня 2022
Мехико: Дом Карлы и Педро Mexico City: Casa de Carla y Pedro
Сезон 2 Серия 2
17 июня 2022
Южная Африка: Дом Большой Арки South Africa: House of the Big Arch
Сезон 2 Серия 3
17 июня 2022
Исландия: Бетонный завод Iceland: The Concrete Factory
Сезон 2 Серия 4
17 июня 2022
Лонг-Айленд: Саг-Харбор Long Island: Sag Harbor
Сезон 2 Серия 5
17 июня 2022
Амстердам: Дом третьего поколения Amsterdam: 3 Generation House
Сезон 2 Серия 6
17 июня 2022
Австралия: Длинный дом Australia: Longhouse
Сезон 2 Серия 7
17 июня 2022
Индонезия: Гуха Indonesia: Guha
Сезон 2 Серия 8
17 июня 2022
Барселона: Дом Бене Barcelona: Bene's House
Сезон 2 Серия 9
17 июня 2022
Гана: Инно-родной дом Ghana: Inno-Native House
Сезон 2 Серия 10
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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