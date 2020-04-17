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Дом 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом
Киноафиша Сериалы Дом Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом»

В 1 сезоне сериала «Дом» зрители побывают в девяти самых удивительных строениях мира. Речь пойдет не об исторических архитектурных памятниках, а о порождениях современной инженерной мысли. Эти дома расположены в разных частях света, но все они действительно существуют и являются уютным пристанищем для своих хозяев. Это не просто архитектура, а настоящее искусство, воплощенное в реальность. Например, житель Швеции построил для своего сына-аутиста мини-мир с южным целительным климатом. На Бали поселилась дизайнер, превращающая заросли бамбука в шедевр, а в Малибу существует дом, полностью созданный из вторсырья.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Швеция Sweden
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2020
Чикаго Chicago
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2020
Бали Bali
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2020
Гонконг Hong Kong
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2020
Мэн Maine
Сезон 1 Серия 5
17 апреля 2020
Индия India
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2020
Остин Austin
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2020
Малибу Malibu
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2020
Мехико Mexico
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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