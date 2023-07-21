Меню
Оборотень средней полосы, супергероика и психология: 5 вещей, из которых состоит новый сериал «Разрешите обратиться»
20 июля вышел двадцатый originals Иви — сериал «Разрешите обратиться». Мы уже забинджвотчили эту фантастическую экшен-комедию и теперь рассказываем, какие оригинальные компоненты лежат в основе истории.
Написать
21 июля 2023 13:40
Добрый оборотень противостоит преступности в трейлере сериала «Разрешите обратиться»
Премьера фантастической комедии от создателей «Проекта «Анна Николаевна» и «За кулисами» состоится через две недели.
Написать
7 июля 2023 12:10
Оборотень борется с преступностью в трейлере комедийного сериала «Разрешите обратиться»
Дебютный показ шоу о неумелом полицейском, получившем невероятные способности, состоится на фестивале «Пилот».
Написать
20 июня 2023 13:34
