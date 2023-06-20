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Киноафиша Новости Оборотень борется с преступностью в трейлере комедийного сериала «Разрешите обратиться»

Оборотень борется с преступностью в трейлере комедийного сериала «Разрешите обратиться»

20 июня 2023 13:34
Оборотень борется с преступностью в трейлере комедийного сериала «Разрешите обратиться»

Дебютный показ шоу о неумелом полицейском, получившем невероятные способности, состоится на фестивале «Пилот».

Стриминговый сервис «Иви» поделился первым трейлером комедийного экшен-сериала «Разрешите обратиться».

В центре сюжета — неумелый и трусливый полицейский Гоша Котов (Андрей Гальченко). Герой мечтает стать достойным славы своего легендарного отца, погибшего при исполнении еще в 1990-е, но кажется, что только чудо может превратить его в хорошего защитника порядка. Однажды по воле случая Гошу кусает зараженная собака, благодаря чему он обретает способность перевоплощаться в ловкого и могучего оборотня. Решив использовать новообретенные силы для борьбы со злом, Гоша бросает вызов бандитам своего родного Среднекамска, а также берется за решение личных проблем. Ему только предстоит узнать, что с великой силой приходит и великая ответственность.

Главные роли в шоу также исполнили Ростислав Бершауэр, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков и Ян Цапник. Постановщиком сериала выступил Илья Ермолов, наиболее известный по семейной комедии «Маленький воин» и альманаху «За кулисами».

«Разрешите обратиться» выйдет на «Иви» во второй половине этого года. Дебютный показ состоится на V фестивале сериалов «Пилот», который пройдет с 22 по 25 июня в городе Иваново.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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