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Киноафиша Новости Добрый оборотень противостоит преступности в трейлере сериала «Разрешите обратиться»

Добрый оборотень противостоит преступности в трейлере сериала «Разрешите обратиться»

7 июля 2023 12:10
Добрый оборотень противостоит преступности в трейлере сериала «Разрешите обратиться»

Премьера фантастической комедии от создателей «Проекта «Анна Николаевна» и «За кулисами» состоится через две недели.

Онлайн-кинотеатр «Иви» поделился трейлером фантастического комедийного сериала «Разрешите обратиться».

В центре сюжета — провинциальный полицейский Гоша Котов (Андрей Гальченко), мечтающий стать таким же крутым защитником закона, как его легендарный отец. Однако робость каждый раз мешает ему совершить по-настоящему мужественный поступок. Кажется, что должно произойти настоящее чудо, чтобы Котов превратился в грозу криминала. И вот однажды незадачливого героя кусает зараженная собака, благодаря чему он получает способности оборотня. Привыкнув к этим неожиданным изменениям, Котов решает использовать новообретенные мощь, выносливость и скорость для борьбы с преступностью. Но его главным оружием в борьбе со злодеями являются вовсе не суперсилы, а доброе сердце и чувство справедливости.

В шоу также играют Даня Киселев, Анна Завтур, Ян Цапник, Никита Волков, Елена Валюшкина и другие. Постановкой занимается Илья Ермолов, ранее работавший над комедиями «Маленький воин» и «За кулисами». Сценарий написали Дмитрий Минаев («Последний министр»), Сергей Пекин («Проект «Анна Николаевна») и Филипп Коняшов («Порт»).

Все эпизоды «Разрешите обратиться» выйдут на «Иви» 20 июля.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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