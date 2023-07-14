Menu
The Summer I Turned Pretty 2022 - 2025 season 2

The Summer I Turned Pretty season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Summer I Turned Pretty Seasons Season 2
The Summer I Turned Pretty
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"The Summer I Turned Pretty" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» история пятнадцатилетней Беллы продолжается. Каждое лето она приезжает с родителями в пляжный домик. Этот дом принадлежит близкой подруге ее матери – Сюзанне. Все каникулы Белла, ее брат Стивен и сыновья Сюзанны, Джереми и Конрад, проводят вместе. Но ребята не воспринимают ее всерьез, относятся к ней как к маленькому ребенку и постоянно подшучивают. Однако наступает лето, когда все меняется. Это история о взрослении, муках выбора и семейных ценностях. Белле приходится немало пострадать, скрываясь за маской «у меня все хорошо».

Series rating

7.4
Rate 15 votes
7.2 IMDb

"The Summer I Turned Pretty" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Love Lost
Season 2 Episode 1
14 July 2023
Love Scene
Season 2 Episode 2
14 July 2023
Love Sick
Season 2 Episode 3
14 July 2023
Love Game
Season 2 Episode 4
21 July 2023
Love Fool
Season 2 Episode 5
28 July 2023
Love Fest
Season 2 Episode 6
4 August 2023
Love Affair
Season 2 Episode 7
11 August 2023
Love Triangle
Season 2 Episode 8
18 August 2023
TV series release schedule
