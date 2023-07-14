Во 2 сезоне сериала «То лето, когда я похорошела» история пятнадцатилетней Беллы продолжается. Каждое лето она приезжает с родителями в пляжный домик. Этот дом принадлежит близкой подруге ее матери – Сюзанне. Все каникулы Белла, ее брат Стивен и сыновья Сюзанны, Джереми и Конрад, проводят вместе. Но ребята не воспринимают ее всерьез, относятся к ней как к маленькому ребенку и постоянно подшучивают. Однако наступает лето, когда все меняется. Это история о взрослении, муках выбора и семейных ценностях. Белле приходится немало пострадать, скрываясь за маской «у меня все хорошо».