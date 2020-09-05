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Яркие краски осени 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Яркие краски осени
Киноафиша Сериалы Яркие краски осени Сезоны Сезон 1

Яркие краски осени 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яркие краски осени»

В 1 сезоне сериала «Яркие краски осени» Рита мечтала получить медицинское образование, но связалась с музыкантом Аликом и ушла из института. После того как они расстались, Ира узнала, что беременна. Она возобновила отношения с родителями, которые приняли участие в воспитании внука. Ира устроилась в больницу медсестрой. Когда героине показалось, что жизнь наладились, ее отца уволил с работы новый шеф Борис. Отец начал злоупотреблять алкоголем, они с матерью Иры на грани развода. Затем Борис попадает в ДТП и оказывается в клинке, где работает Ира. Между ними вспыхивает взаимное чувство. Девушка не знает, что это и есть начальник ее отца...

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Список серий 1-го сезона сериала «Яркие краски осени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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