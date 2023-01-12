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Велма 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Велма
Киноафиша Сериалы Велма Сезоны Сезон 1

Velma
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Велма»

В 1 сезоне сериала «Велма» в небольшой американский городок прибывает загадочная и никому не известная молодая девушка. Велма Динкли очень умна и сообразительна. Вскоре выясняется, что ее работа и основное увлечение – разгадывание загадок. Она берется за самые запутанные расследования, на которых полиция не задумываясь ставит крест. В будущем ей предстоит стать частью самой известной в Америке команды сыщиков – Scooby-Doo Mystery Inc., но сперва она должна пройти непростой путь в одиночестве. Заданий для нее хватает всегда: то из музея пропадает ценный артефакт, а то неведомый маньяк делает женщине лоботомию.

Рейтинг сериала

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1.6 IMDb
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Список серий сериала Велма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Велма Velma
Сезон 1 Серия 1
12 января 2023
Сладкая женщина The Candy (Wo)man
Сезон 1 Серия 2
12 января 2023
Велма Кай Velma Kai
Сезон 1 Серия 3
19 января 2023
Велма составляет список Velma Makes a List
Сезон 1 Серия 4
19 января 2023
Марширующий оркестр с ночевкой Marching Band Sleepover
Сезон 1 Серия 5
26 января 2023
Грехи отцов и некоторых матерей The Sins of the Fathers and Some of the Mothers
Сезон 1 Серия 6
26 января 2023
Туманный фестиваль Fog Fest
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
Велма в лесу A Velma In The Woods
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
Семьянинка Family (Wo)man
Сезон 1 Серия 9
9 февраля 2023
Мозг операции The Brains of the Operation
Сезон 1 Серия 10
9 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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