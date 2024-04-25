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Велма 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Велма
Киноафиша Сериалы Велма Сезоны Сезон 2

Velma
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Велма»

Во 2 сезоне сериала «Велма» продолжается история о жизни самой неординарной и изобретательной умницы из корпорации «Тайна» Велмы Динкли. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались до встречи главной героини со Скуби и компанией, которые вместе сформировали культовую корпорацию «Тайна». Сыщица Велма Динкли принимается за расследование серьезных преступлений. Ей в этом деле оказывают содействие Шэгги Роджерс, Дафна Блэйк и Фред Джонс. В то же время между персонажами завязывается своеобразный «любовный квадрат». В новом сезоне героиню ждет немало захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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1.6 IMDb
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Список серий сериала Велма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тайна подростковой романтики The Mystery of Teen Romance
Сезон 2 Серия 1
25 апреля 2024
Скрипучая пятница Creaky Friday
Сезон 2 Серия 2
25 апреля 2024
Когда Велма встретила деньги When Velma Met Money
Сезон 2 Серия 3
25 апреля 2024
Сеанс Seancé
Сезон 2 Серия 4
25 апреля 2024
Горящая женщина Burning Woman
Сезон 2 Серия 5
25 апреля 2024
Рядовой Вельмямин Private Velmjamin
Сезон 2 Серия 6
25 апреля 2024
Женская утопия Female Utopia
Сезон 2 Серия 7
25 апреля 2024
Аман Хант Aman Hunt
Сезон 2 Серия 8
25 апреля 2024
Настоящий злодей The Real Villain
Сезон 2 Серия 9
25 апреля 2024
До самой смерти Til Death
Сезон 2 Серия 10
25 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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