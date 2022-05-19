Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Босс-молокосос: колыбель зовет 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Босс-молокосос: колыбель зовет
Киноафиша Сериалы Босс-молокосос: колыбель зовет Сезоны Сезон 1

The Boss Baby: Back in the Crib 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет»

В 1 сезоне сериала «Босс-молокосос: колыбель зовет» Тед Темплтон стал совсем взрослым, однако по-прежнему категорически не хочет нести ответственность за свои поступки. Однажды он становится главным подозреваемым в совершении корпоративного преступления, связанного с необоснованными тратами в личных целях. Чтобы уклониться от наказания, предприимчивый герой в очередной раз превращается в Босса-молокососа. Теперь он просто ребенок, один из отпрысков своего брата Тима. Можно вовсю балагурить с племянницами, очаровательными Тиной и Табитой, и наслаждаться всеми прелестями беззаботного детства.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Босс-молокосос: колыбель зовет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Босс-молокосос: снова в детстве The Business Boss: Back in Baby
Сезон 1 Серия 1
19 мая 2022
Прогулка The Stroll
Сезон 1 Серия 2
19 мая 2022
Грязный рот Potty Mouth
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2022
Воображаемые друзья Imaginary Friends
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2022
Война за власть Turf War
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
Игра на повышение Trading Up
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2022
Война щечек War of the Cheeks
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2022
Техно-крохи Techy Tykes
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2022
Деньрожденческая грусть Birthday Blues
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2022
Подсадные утки Sitting Ducks
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2022
Большой карапуз The Big Dumpling
Сезон 1 Серия 11
19 мая 2022
Великий лондонский пожар 1135 года The Great Medieval London Fire of 1135
Сезон 1 Серия 12
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше